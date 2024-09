Mortes no trânsito superam homicídios no Espírito Santo

Dados sobre mortes no trânsito apresentados em reunião na Assembleia Legislativa apontam a gravidade do problema no Espírito Santo.

De acordo com o comandante do Batalhão de Trânsito (BPTran), tenente-coronel Leonardo Nunes Barreto, as mortes no trânsito no estado até 31 de agosto são superiores aos homicídios registrados no período (632 x 577).

Os dados foram divulgados, nesta quarta-feira (26), em reunião que marcou o Dia Nacional do Trânsito.

O presidente da Frente Parlamentar de Prevenção e Defesa às Vítimas de Acidente de Trânsito da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Coronel Weliton (PRD), apontou preocupação com os dados, que indicam uma tendência de crescimento no Espírito Santo.

“Em 2023, os sinistros de trânsito com vítimas fatais foram 828. Estamos num número bastante elevado e a tendência é superar em breve”, afirma o parlamentar.

Integrantes de instituições públicas e familiares de vítimas de trânsito também participaram do evento.