Cachoeiro: nova UBS de São Joaquim é entregue aos moradores

Na noite da última quinta-feira (12), a Prefeitura de Cachoeiro entregou, aos moradores, a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito industrial de São Joaquim, no interior do município.

Localizada na rua Moacir da Costa Nobre, em Morro Grande, a UBS oferece uma variedade de serviços à população, como: vacinação, farmácia, triagem, curativos e dois consultórios médicos. Aliás, a unidade também conta com atendimentos odontológicos.

No entanto, a UBS oferece ambientes totalmente climatizados, garantindo mais conforto para pacientes e servidores. Além disso, a estrutura está equipada com tecnologia avançada de telefonia VOiP e novos sistemas de informática, assegurando uma comunicação eficiente com a comunidade.

Contudo, as obras da UBS foram executadas pela Faculdade Multivix, em parceria com a administração municipal. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o local também servirá como espaço para estágios supervisionados e pesquisas acadêmicas. Além de contribuir para a formação de novos profissionais da saúde em Cachoeiro.

“Esta é mais uma importante conquista para a nossa rede municipal de saúde. Ela está se modernizando com novos espaços bem equipados, garantindo um atendimento de qualidade aos cidadãos”, declarou Gedson Alves, secretário municipal de Saúde.

“Portanto, a nova UBS é um marco para a saúde em Cachoeiro, reforçando nosso compromisso com a qualidade e o bem-estar da população. Seguimos investindo em infraestrutura para garantir que todos tenham acesso a serviços de saúde eficientes e humanizados”, pontuou o prefeito Victor Coelho.