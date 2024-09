Cachoeiro: trecho da Linha Vermelha é liberado para o tráfego de veículos

Na tarde da última terça-feira (24), foi liberado o tráfego de veículos no trecho da avenida José Félix Cheim, popularmente conhecida como Linha Vermelha, entre a entrada do bairro Zumbi e o Museu Ferroviário Domingos Lage.

Com a liberação, os motoristas que circulam pela sede do município podem novamente utilizar a via como acesso ao Centro, contribuindo para a melhoria do fluxo de veículos na cidade.

A avenida está passando por uma importante obra de macrodrenagem, que visa solucionar problemas históricos de alagamentos em diversos bairros de Cachoeiro, especialmente na região do Nova Brasília. Após a instalação das galerias de concreto que compõem o novo sistema de drenagem, o trecho da via foi pavimentado com concreto, material conhecido por sua alta durabilidade e resistência ao tráfego intenso.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semo), grande parte dos serviços na via já foi concluída, permitindo a reabertura para o tráfego. No entanto, segundo a pasta, ainda restam algumas etapas, como a construção do passeio público e a instalação de galerias em um pequeno trecho próximo ao supermercado Hortifrúti – onde foi aplicada uma pavimentação provisória com asfalto.

“Essas intervenções serão realizadas sem impactos significativos no trânsito local. Porém, pedimos aos condutores que mantenham a atenção redobrada ao trafegar pela região, devido à presença de trabalhadores e pedestres”, ressaltou Rodrigo Bolelli, secretário municipal de Obras de Cachoeiro.