Calor ao extremo: confira a previsão do tempo para este sábado (14)

Segundo informado pelo Incaper, o sábado (13), há chance de chuvas fracas e passageiras no nordeste do Estado e em trechos da região Serrana apenas durante a manhã. Nas demais áreas do Estado a previsão é de sol e calor ao longo do dia, sem chuva.

O vento sopra com moderada intensidade por todo o litoral capixaba e são esperadas rajadas entre o litoral da região Sul e da Grande Vitória. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde, nos municípios localizados na metade oeste da região Sul do Estado.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Rajadas de vento no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.

Já na Região Serrana, chuva fraca e passageira durante a manhã nas proximidades de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, com sol e sem chuva nos demais horários.

Nas demais áreas, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

poucas nuvens na Região Norte e sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

No Noroeste do Estado, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, chuva fraca e passageira durante a manhã, com sol e sem chuva nos demais horários. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.