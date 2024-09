Câmaras do Sul do ES têm contas julgadas pelo TCE

As contas de duas câmaras municipais do Sul do Espírito Santo foram julgadas como regulares pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES).

De acordo com os dados divulgados, nesta quarta-feira (25), os processos são referentes aos poderes legislativos de Piúma e Vargem Alta.

Na Câmara Municipal de Piúma foram julgadas regulares a prestação de contas anual de gestão referente ao exercício de 2023, de responsabilidade de Eliezer Dias Freire.

LEIA TAMBÉM: Dia Mundial do Coração: Sesa alerta para cuidados cardiovasculares

Segundo o TCE-ES, “a decisão do relator, conselheiro Davi Diniz, considerou que a instrução técnica realizada no órgão não identificou não conformidades relevantes na execução orçamentária e financeira, nem distorções capazes de comprometer a fidedignidade das demonstrações contábeis”.

O órgão também julgou a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Vargem Alta, referente ao exercício de 2023, sob a responsabilidade da gestora Alessandra Olga Borges Fassarella.

A decisão foi de acordo com o voto do relator, conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti, que reconheceu o equilíbrio contábil, patrimonial e financeiro.