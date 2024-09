Cantor da TV Novo Tempo se apresenta neste sábado em Muniz Freire

Acontece neste sábado (7), feriado da Independência do Brasil, às 18 horas, na Escola Lia Therezinha Merçon Rocha, no centro de Muniz Freire, no Caparaó, o “1° Louvor e Adoração”, promovido pelo Clube de Desbravadores Gaviões do Caparaó.

O evento também irá reunir os clubes Valentes do Caparaó, de Ibatiba, Heróis do Amanhã, de Iúna e Mensageiros do Caparaó, do município de Ibitirama.

Com o objetivo reunir jovens e adolescentes de toda a região em um momento espiritual, o encontro irá contar com a presença do renomado músico da Rede Novo Tempo de Comunicação, Sergio Saas, que promete levar o público presente a cantar grandes sucessos da música religiosa brasileira, além do atual sucesso do cantor, “Maranata”, que viralizou entre o público de todas as denominações religiosas.

Além da presença do cantor Sergio Saas, o evento, que é aberto ao público, contará com o Pastor Fábio Gonçalves, líder dos jovens Adventistas para a região Sul do Estado do Espírito Santo.