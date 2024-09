Cantor Eduardo Costa é surpreendido pela esposa com presente de luxo

Eduardo Costa, de 45 anos, não conteve a emoção após ser presenteado com um presente de luxo pela esposa, Mariana Polastreli, de 36, na última quinta-feira (12). O sertanejo exaltou a força e a independência financeira da loira, com quem está junto desde 2021, e disse ter encontrado uma parceira para as adversidades.

O cantor publicou fotos com a amada, Maria Eduarda, sua filha de 18 anos, e os enteados, Theo, Luiz Henrique e Pedro. Na legenda, fez uma longa declaração para Mariana, que é sua esposa desde abril de 2023. “Deus foi extremamente generoso comigo, pois eu nem sei se merecia tanto, mas é Ele quem sabe de todas as coisas. Eu conheci a Mariana, Mariana Polastreli. Nesse tempo em que tive a oportunidade de conhecê-la”, iniciou ele.

“Em pouco tempo casamos e já vivemos juntos na mesma casa, debaixo do mesmo teto, com família, com responsabilidade, com filhos, e não tivemos muito tempo de namoro, de romances, pois nossos romances foram em meio a uma turbulência de responsabilidades”, detalhou Eduardo.

“Mas não era uma responsabilidade com ela, era com uma família inteira que, a partir de agora, dependia de nós dois, das nossas escolhas. É uma coisa que eu tive certeza desde o primeiro dia que estive com ela: que ela era uma mulher que tinha prosperidade na vida, prosperidade”, afirmou, garantiu ser o homem “provedor” da casa.

Declaração após surpresa de Eduardo Costa com presente de luxo

Foto: Reprodução/Instagram

Eduardo Costa se declarou para Mariana Polastreli após receber o presente de luxo da empresária. “Estou escrevendo essa mensagem simplesmente para dizer que a minha mulher é próspera, e ela jamais se submeteria a passar por esse tipo de sentimento, de vergonha, de me dar um carro com meu próprio dinheiro, porque eu acho que isso não é digno, isso não é honesto, nem comigo, nem com as pessoas”, garantiu.

Ele afirmou que a esposa investiu e guardou dinheiro para fazer a surpresa para o marido: “Graças a Deus, hoje [ela] é uma mulher que, muitas vezes, foi mais ‘homem’ até do que eu dentro de casa, provendo, cuidando, usando, às vezes, o seu próprio dinheiro, quando eu tive que fazer um investimento maior em alguns dos nossos negócios, das nossas empresas, e, às vezes, eu não tinha recursos suficientes. Mas ela sempre falou comigo: ‘Estou aqui e eu vou te honrar’, e assim está sendo até o dia de hoje”.

Eduardo conta que enviou o link para o carro para salvar o modelo, mas ela resolveu surpreendê-lo. “Esse carro aí, o que ele representa é nada. É um carro lindo, é maravilhoso, é um carro que gostei por causa da cor. É um carro que eu gosto, já que hoje tenho família, e já não tenho mais aquela vida de playboy que eu tinha seis ou sete anos atrás. Hoje, sou um homem que tem família, então meus carros são mais familiares”, disse.

“Foi mais ‘homem’ que eu dentro de casa”

Ele acrescentou que o presente material não importava muito, mas que a maior surpresa era ver que Mariana é “grande por dentro”. “Deus é magnífico na vida dela, faz com que ela seja uma mulher próspera, não uma mulher rica. Porque um dia ela, de repente, não tinha dinheiro para colocar gasolina em um carro. No entanto, pouco tempo depois, ela teve a oportunidade de me dar um carro. Não é o valor, não é o preço, mas a prosperidade”, escreveu.

Ele garantiu aos haters que continua sendo um “homem útil” para sua família. Além disso, reforçou que o presente não muda seu papel de cuidar dos filhos e da esposa. “Hoje, ela ganha o próprio dinheiro, cuida da casa, das crianças, e, sim, fui útil para ela e continuarei sendo um homem útil, um provedor, um homem que cuida da esposa, dos filhos, do negócio, da carreira, do trabalho, do dinheiro, porque eu não sou apenas um”.

Dono de casas, imóveis, empresas e discos, admitiu: “Lar eu só tive depois que conheci Mariana Polastreli. Sou grato a Deus pelo dia em que Ele me presenteou com essa mulher e com a família que tive a oportunidade de formar. Agradeço a cada um de vocês pelo carinho”.