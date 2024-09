Capixaba Marcus Buaiz é contratado como apresentador da CNBC

Marcus Buaiz é o mais novo contratado da CNBC no Brasil. A notícia foi confirmada pelas redes sociais da emissora nesta quarta-feira (18). A publicação revelou que o empresário será apresentador de um programa de estilo de vida.

A revista eletrônica chega ao Brasil em novembro, junto com a estreia da emissora. A atração será exibida aos finais de semana, em horário nobre, e abordará temas focados no público empresarial, como aventuras, beleza, comportamento e inteligência financeira.

“Que novidade! Por essa a gente não esperava! Nosso time tem a honra de receber o empresário Marcus Buaiz como novo apresentador da CNBC no Brasil! Com seu jeito carismático, ele vai comandar um programa de lifestyle diferente!”, diz a publicação da emissora.

A notícia foi celebrada por fãs e familiares. “Parabéns, meu filho! Já é sucesso”, comentou Tânia Buaiz, mãe do empresário. “Sempre arrasando em tudo que faz. Meus parabéns”, disse um internauta.

Buaiz é noivo da atriz Isis Valderde. No passado, ele foi casado com a cantora Wanessa Camargo.

Estadao Conteudo

