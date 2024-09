Capixabão Série B: resultados e classificação após a primeira rodada

O Capixabão Série B começou com tudo, para agitar o futebol do Espírito Santo! A primeira rodada contou com partidas eletrizantes, com direito a jogo de 6 gols e uma goleada por 4 a 0.

No sábado (7), três jogos abriram o Capixabão Série B. Na rodada, o Vilavelhense goleou o São Matheus por 4 a 0, no Estádio Kleber Andrade. Em contrapartida, o Pinheiros venceu o Linhares FC, por 1 a 0, no Estádio Virgílio Grassi. Por fim, o Sport venceu o GEL, também por 1 a 0, no Estádio Gil Bernardes.

Já no domingo (8), apenas um jogo foi realizado, também válido pela primeira rodada da competição. Castelo FC e Tupy realizaram um grande confronto, que terminou em 3 a 3, no Estádio Gil Bernardes.

Confira como ficou a classificação:

GRUPO CENTRO-NORTE

Vilavelhense – 3 pontos

– 3 pontos Pinheiros – 3 pontos

– 3 pontos CTE Colatina – 0 ponto

– 0 ponto Linhares FC – 0 ponto

– 0 ponto São Mateus – 0 ponto

GRUPO CENTRO-SUL

Sport – 3 pontos

– 3 pontos Castelo – 1 ponto

– 1 ponto Tupy – 1 ponto

– 1 ponto Capixaba – 0 ponto

– 0 ponto GEL – 0 ponto