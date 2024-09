Família de ciclistas cachoeirenses conquista medalhas em Estadual

Neste sábado (7), foi realizado o Campeonato Estadual de Circuito. Um trajeto de 3,5 km, com os ciclistas rodando por volta de 45 minutos em um percurso desafiador, na beira da praia, com muito vento e um calor excessivo.

Entre os ciclistas que participaram da competição, estava um pai e seus três filhos, todos nascidos em Cachoeiro de Itapemirim. São eles: Alexandre Cardoso (48 anos), Alexandre Cardoso (24 anos), Pedro Henrique (22 anos) e Ricardo Cardoso (16 anos).

Sobretudo, a largada do circuito aconteceu por volta das 11h da manhã. Assim, sendo a primeira bateria a largar, o que acabou ocasionando em um enorme calor durante a prova.

A prova exigiu muito dos quatro ciclistas cachoeirenses, porém, todos eles conseguiram bons resultados. “Foi uma prova que exigiu muita capacidade de inteligência e técnica, por conta das curvas. O Estadual de Circuito demanda bastante técnica em curvas e muita resistência. É uma prova explosiva, onde acontecem mais ataques do que o normal”, frisou o ciclista Pedro Henrique Cardoso.

No domingo (8), Pedro Henrique participou do Duatlon Viva Nuts, que consiste em realizar transições entre corrida e bicicleta. A prova funcionou da seguinte maneira: 5 km correndo correndo a pé, 20 km de bicicleta e mais 2,5 km de corrida. Assim, Pedro Henrique terminou a prova em 10° na categoria, em meio a 25 atletas. “Foi uma prova super dura, um desafio para mim, que nunca tinha participado de provas assim”, ressaltou.

Alexandre Silva Cardoso, pai dos ciclistas cachoeirense, viajou nesta segunda-feira (9), em rumo ao Campeonato Brasileiro de Estrada e Contrarrelógio, que irá acontecer em Cuiabá. Na competição, o ciclista veterano representa Cachoeiro de Itapemirim e todo Estado do Espírito Santo.

