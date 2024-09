Capotamento mata uma pessoa e deixa outra ferida na BR-262, em Venda Nova

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um carro capotar na tarde do último domingo (8), no km 107 da BR-262, em Venda Nova do Imigrante.

O Corpo de Bombeiros não deu detalhes da dinâmica do acidente, mas informou que uma pessoa foi retirada consciente das ferragens e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante.

O segundo ocupante do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu presa às ferragens. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.