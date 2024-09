Mimoso do Sul: grave acidente provoca morte de caminhoneiro

Um homem, de 29 anos, morreu após o caminhão bi-trem que dirigia tombar em um açude, neste domingo (9), no Km 01 da rodovia ES-297, em Mimoso do Sul.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito do motorista, mas não conseguiu remover o corpo devido à dificuldade de acesso.

Uma guarnição da Polícia Militar isolou e preservou o local, até a retirada do corpo e do veículo.

De acordo com a Polícia Científica (PCIES), o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.