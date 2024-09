Carla Diaz recusou interpretar Suzane von Richthofen em nova série; saiba motivo

Carla Diaz revelou que foi chamada para reprisar o papel de Suzane von Richthofen na série Tremembé, que irá sair no primeiro semestre de 2025, pela Amazon Prime Video. Entretanto, a atriz contou que recusou a oferta após ter interpretado a criminosa em três filmes.

“Acabei falando que não porque achava que já tinha vivenciado tudo dentro dessa personagem. Já tinha feito ela Suzane em três filmes e em fases diferentes da minha vida. Então, dessa vez achei melhor alçar novos voos, novos desafios com outras personagens. Desejo sorte para essa nova produção. Fiquei feliz com o carinho de virem até mim fazer o convite”, declarou ela em entrevista ao O Globo.

Carla Diaz interpretou Suzane nos filmes A Menina Que Matou Os Pais, O Menino Que Matou Meus Pais, e A Menina Que Matou Os Pais – A Confissão, todos do Prime Vídeo.

Quem dará vida a personagem dessa vez será Marina Ruy Barbosa, na série dirigida por Vera Egito, com o roteiro assinado por Juliana Rosenthal, Thays Berbe, Maria Isabel Iorio.

