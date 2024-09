Carro bate em moto e condutora fica ferida em Cachoeiro

Uma mulher, de 61 anos, ficou ferida após um carro bater na moto em que ela pilotava na ES 482, próximo à faculdade Multivix, no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim.

O motorista, de 62 anos, que conduzia o Mitsubishi Pajero Sport, de cor prata, contou aos militares que tentava atravessar a Rodovia ES 482, quando acabou batendo na motocicleta Royal Enfield Meteor, de cor azul.

Após o impacto, a motociclista caiu ao chão. O motorista, de 62 anos, parou o veículo e prestou socorros à vítima. Ela foi socorrida com fraturas na mão esquerda e dores no quadril, e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Os veículos envolvidos no acidente foram liberados no local por não possuírem restrições administrativas junto ao Detran|ES. O estado de saúde da paciente não foi divulgado.

