Carro fica destruído após bater em poste em rodovia de Atílio Vivácqua

O carro Fiat/Grand Siena, de cor prata, ficou com a frente danificada após bater em um poste na Rodovia ES 489, que liga Cachoeiro de Itapemirim x Atílio Vivácqua, na manhã deste domingo (22).

Nas imagens feitas por moradores, mostra o carro com a frente destruída e o poste caído em cima do capô. Alguns moradores do bairro Alto São José disseram ter ficado sem energia elétrica. Outros relataram que ficaram alguns minutos sem, mas rapidamente voltou. Não há informações sobre feridos.

Leia também: Criança é atingida por tiro de raspão em Jerônimo Monteiro

A EDP, concessionária de energia elétrica, foi procurada, mas assim que houver retorno, a matéria será atualizada.