Criança é atingida por tiro de raspão em Jerônimo Monteiro

Uma criança, de 1 ano, foi atingida por um tiro de raspão dentro de casa em Jerônimo Monteiro, na tarde deste sábado (21). O bairro onde aconteceu o fato não foi informado.

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram no Pronto Atendimento do hospital do município, uma menor informou que seu irmão, de 12 anos, estava dentro de casa com uma espingarda de pressão, quando disparou acidentalmente na criança de 1 ano.

Imediatamente a criança foi socorrida e levada ao Pronto Socorro, onde recebe os primeiros atendimentos. O Conselho Tutelar e representantes estiveram na unidade para acompanhar os menores.

A espingarda de pressão foi apreendida e encaminhada à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde as partes foram apresentadas na delegacia para esclarecimentos. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.