Cuíca recebe apoio de Casagrande em São José do Calçado

O governador Renato Casagrande (PSB), declarou apoio ao atual prefeito de São José do Calçado, Antônio Cuíca, que também é filiado ao PSB e busca a reeleição no município com 10.878 habitantes.

Em vídeo divulgado neste sábado (14), Casagrande fala da importância de manter a parceria forte com o prefeito Cuíca.

Leia Também: Tribunal nega pedido para barrar candidatura de Evandro em Muniz Freire

“Vocês estão vendo a transformação que estamos fazendo em Calçado com todos os investimentos e parceria. Eu quero dar sequência a esse trabalho. Deus me dando saúde, vou continuar governando até 2026 e quero continuar fazendo parceria com a Prefeitura Municipal e com as entidades de Calçado. Por isso, eu peço a vocês, se as coisas estão dando certo, vamos seguir em frente”, disse o governador.

Além de Cuíca, que disputa a permanência do comando do Executivo municipal, Leandro do Hospital (Republicanos) também está na corrida eleitoral.