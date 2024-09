Casal atropelado por veículo em Cachoeiro era de Minas Gerais

O casal Erliei Louzada, de 56 anos e Juliene Caetano da Silva, de 39 anos, que morreu após ser atropelado por um carro na tarde da última segunda-feira (9), na ES 482, no Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, era de Espera Feliz, em Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, Erliei e Juliene estavam no Honda/Fit, de cor prata, parados no acostamento da rodovia, após o veículo apresentar problemas, quando foram atingidos por um Chevrolet/Celta, de cor prata, que seguia na rodovia. O filho do casal, que também estava no veículo, não foi atingido.

Segundo a PM, o motorista do Celta apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A Prefeitura de Espera Feliz, em Minas Gerais, decretou o luto de três dias no município por causa da morte de Erliei Louzada, que era servidor municipal, e de sua esposa, Juliene Caetano da Silva.

“O decreto nº 1.426/24, decreta luto oficial, no município de Espera Feliz, por três dias, contados desta data, pelo falecimento do servidor público municipal, o senhor Erliei Louzada e sua esposa Juliene Caetano da Silva, que em vida, prestaram serviços ao município de Espera Feliz e se solidariza com a dor das famílias enlutadas”.