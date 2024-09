Casal morre após ser atropelado por veículo em Cachoeiro de Itapemirim

Um casal morreu após ser atingido pelo veículo Chevrolet/Celta, de cor prata, que seguia na ES 482, na altura de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta segunda-feira (9).

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo Honda/Fit, de cor prata, havia apresentado problema, e no momento que o casal estava no acostamento da rodovia, foi atingido pelo Chevrolet/Celta. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Leia também: Caminhão capota na “Curva da morte”, em Soturno

A PM informou ainda que o motorista do Celta apresentou sinais de embriaguez e foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para as medidas de praxe.

A Perícia Científica (PCIES) foi acionada e os corpos das vítimas serão encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. A ocorrência segue em andamento.