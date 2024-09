Caminhão capota na “Curva da morte”, em Soturno

Neste sábado (8), um caminhão carregado de tomates capotou na famosa “Curva da Morte”, em Soturno. Uma viatura foi acionada para atender o acidente e, ao chegar ao local, confirmou o capotamento.

O motorista do caminhão, identificado como J.F.A., de 35 anos, estava sentado à beira da estrada, atordoado pelo acidente.

Ele relatou aos militares que descia a serra em segunda marcha quando o sistema de freios apresentou falha, levando à perda de controle do veículo.

O SAMU foi acionado e encaminhou o condutor para o hospital Santa Casa. Apesar das várias lesões, ele não corre risco de vida.

