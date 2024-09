Castelo recebe GEL pelo Capixabão Série B; confira todos os jogos

Durante esta semana, teremos a 3ª rodada do Capixabão Série B, que conta com 10 times brigando insanamente por uma vaga na primeira divisão do campeonato.

Leia também: Beach soccer: em busca do bi, clube do ES disputa o Mundial de Clubes

A rodada contará com quatro jogos, e o único representando do Sul do Estado, o Castelo FC, recebe o GEL, no Estádio Emílio Nemer. Até o momento, Castelo tem 1 ponto na competição, conquistado na 1ª rodada, quando empatou com a equipe do Tupy. Sobretudo, a equipe castelense está em 3° lugar no Grupo Centro-Sul.

Ainda no Grupo Centro-Sul, outro jogo também agita a competição nesta semana. Capixaba e Sport se enfrentam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Os outros dois jogos da rodada são de times que estão no Grupo Centro-Norte, porém, não serão realizados nesta semana. O Pinheiros recebe a equipe de São Mateus, no Estádio João Soares de Moura Filho. Enquanto o Linhares, vista o time de Colatina, no Estádio Justiniano de Mello e Silva.

Datas e horários da 3ª rodada do Capixabão Série B

Grupo Centro-Sul

Capixaba x Sport, quarta-feira (18), às 15h

Castelo x GEL, quarta-feira (18), às 19h

Grupo Centro-Norte

São Mateus x Pinheiros, quarta-feira (25), às 15h

CTE Colatina x Linhares FC, terça-feira (08/10), às 20h