Beach soccer: em busca do bi, clube do ES disputa o Mundial de Clubes

Atual campeão do mundo de futebol de areia, o time do São Pedro Beach Soccer vai disputar nesta semana o Mundial de Clubes, competição que acontece a partir desta terça-feira (17), na cidade de Alghero, em Sardenha, na Itália.

A equipe da capital capixaba busca o bicampeonato do torneio, representando o Espírito Santo e o Brasil, já que é o único time brasileiro, entre homens e mulheres na competição mundial. O São Pedro faz parte do Grupo B, ao lado de Marseille (França), Cali (EUA), Red Devils Ladies (Polônia) e San Marcelino (El Salvador).

O elenco capixaba está completo e conta com algumas das melhores jogadoras de beach soccer do Brasil, tendo como destaque a ala Tai, artilheira do Estadual e melhor jogadora da Supercopa do Brasil. Segundo a jogadora, mesmo com a ansiedade grande, o grupo acredita num bom resultado em solo europeu.

“Fico feliz que a gente tem alcançado marcas grandes e a cada competição pegando mais experiência. O grupo está fechado e unido, com a expectativa lá no alto porque é um torneio muito competitivo, muitas equipes boas, mas acredito que a gente vai fazer uma boa competição”, afirmou a jogadora.

Grande comandante desse elenco estrelado de talento, o técnico João Luiz Bernardes confia que mesmo com uma sequência grande de torneios em sequência, o plantel do São Pedro vai conseguir dosar a parte física para não sobrecarregar nenhuma atleta. O treinador deixa um recado para os torcedores e amantes da modalidade.

“O torcedor capixaba pode esperar um time guerreiro, de luta, que vai buscar o resultado o tempo inteiro. As meninas sabem o tamanho da responsabilidade que é disputar uma competição dessa. Vamos para a Itália sabendo que vamos encontrar pedreiras, adversários difíceis, ams eu tenho certeza que vamos ter um bom desempenho e, quem sabe, o título de bicampeão mundial de clubes”, finaliza.

Confira o elenco do São Pedro:

Goleiras: Lelê Lopes e Laine

Fixas: Cecília e Jasna

Alas: Tai, Déia, Flavinha, Adri e Mayara

Pivôs: Sil e Istéfani

Comissão Técnica

Técnico: João Luiz Bernardes

Auxiliar: Lígia Brandão

Coordenador Técnico: Alex Fabiano