Chá emagrecedor realmente funciona? Saiba mais

Todos já ouviram falar sobre os chás emagrecedores que prometem verdadeiros milagres. No entanto, será que essas promessas são reais? A nutricionista Raquele Monteiro Requieri esclarece os mitos e verdades por trás desses chás.

Segundo Raquele, o consumo de chás por si só não é uma solução mágica para emagrecimento, mas eles podem ser uma parte útil de um estilo de vida saudável.

Muitas pessoas acreditam que chás podem substituir uma dieta inadequada ou falta de exercício, mas isso não é verdade.

Embora possam ter alguns compostos bioativos, eles não têm um impacto significativo para o emagrecimento e não atuam na queima de calorias ou no aumento do metabolismo para que aconteça o emagrecimento.

Alguns chás podem ter efeitos modestos sobre o metabolismo, mas não são suficientes para causar perda de peso significativa sem mudanças na dieta e no estilo de vida.

Além disso, Raquele alerta para o fato que: para emagrecer é preciso gerar um déficit calórico consistente, e isso pode ser facilmente alcançado com um combinado com dieta equilibrada e atividade física.

Entretanto existem chás capazes de ajudar a acelerar o metabolismo, mas a nutricionista alerta que isso é um complemento, mas não um substituto das práticas essenciais para emagrecer.

Mas os chás em geral oferecem sim diversos benefícios para a saúde, incluindo a melhora da digestão, a redução da retenção de líquidos e o fortalecimento do sistema imunológico e muitos outros benefícios.

Em decorrência disso a nutricionista fez uma lista de benefícios que alguns chás promovem. Veja a lista a seguir:

Antioxidantes: Muitos chás, como o verde e o preto, são ricos em antioxidantes que podem proteger as células contra danos e reduzir a inflamação.

Hidratação: O chá é uma boa fonte de fluidos, o que é essencial para a função metabólica e para a saúde geral.

Apoio à Digestão: Alguns chás, como o de gengibre e hortelã, podem ajudar na digestão e aliviar problemas gastrointestinais.

Relaxamento: Certos chás, como o de camomila, podem ajudar a relaxar e promover um sono melhor, o que é importante para a saúde geral e o gerenciamento do peso.

Chá Verde: Contém catequinas e cafeína, que podem ajudar a aumentar o metabolismo energético

Chá Preto: Tem cafeína e polifenóis que podem ter efeitos positivos no metabolismo e na queima de gordura.

Chá de Oolong: Uma mistura entre o chá verde e o preto, conhecido por suas propriedades de aceleração do metabolismo.

Chá de Gengibre: Pode ter efeitos termogênicos, ajudando a aumentar a temperatura do corpo e no gasto calórico

Chá de Hibisco: Pode ajudar a controlar a glicose sanguínea e além de ter um efeito diurético

Chá de Mate: Contém cafeína e pode ajudar a aumentar o gasto calórico e a supressão do apetite.

