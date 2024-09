Setembro Amarelo: um convite à valorização da vida

Por Associação Espírita Jeronymo Ribeiro

O mês de setembro, tingido de amarelo, ecoa um chamado vital à sociedade: refletir sobre a importância da vida e como podemos, e devemos, valorizá-la a cada instante. Sob a ótica da Doutrina Espírita, a vida é um presente divino, uma oportunidade ímpar de crescimento, aprendizado e evolução espiritual, onde cada existência terrena representa um degrau essencial na jornada do Espírito rumo à perfeição.

Desafios e dificuldades, longe de serem castigos ou provações cruéis, se revelam como valiosas oportunidades para fortalecer o Espírito, lapidar virtudes e superar as próprias limitações. A reencarnação, pilar fundamental da doutrina, oferece ao Espírito a chance de recomeçar, corrigindo erros e enganos do passado, em consonância com a lei inexorável do progresso.

Valorizar a vida significa reconhecer o valor intrínseco de cada momento, de cada experiência, seja ela alegre ou dolorosa. Somos seres imortais, temporariamente revestidos de um corpo físico, em busca da evolução espiritual. Ao valorizar a vida, reafirmamos nossa fé no Criador e na perfeição de Suas leis. É um sim à esperança, à renovação e ao amor que transcende qualquer obstáculo. É abraçar a dádiva divina de viver.

A imortalidade da alma não reside na fuga da vida, mas na coragem de enfrentar o medo, a insegurança e todo o mal que possa surgir no caminho. O suicídio, portanto, não é a solução para os problemas e dores da alma, para as aflições da vida. Ele apenas interrompe a jornada terrena, privando o indivíduo de buscar novas soluções e enfrentar os momentos de crise.

O suicídio é uma ilusão. Deus criou o Espírito para a eternidade; ele jamais morrerá. Tentar interromper a vida apenas intensifica o sofrimento. A saída está no diálogo com familiares, amigos, terapeutas, no cultivo da fé e da prece, na busca de apoio em um grupo religioso. Pouco a pouco, a pessoa pode se libertar do sofrimento e jamais considerar o suicídio como opção. Buscar ajuda, essa sim, é a melhor escolha.

O Setembro Amarelo é um lembrete de que a vida, apesar dos desafios, é um presente precioso. Valorizá-la é um ato de amor a si mesmo, ao próximo e ao Criador. Que este mês nos inspire a cultivar a esperança, a compaixão e a solidariedade, construindo um mundo onde cada vida seja celebrada e protegida.