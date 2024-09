Ciclista de Cachoeiro conquista pódio no Campeonato Brasileiro

No último fim de semana, foi realizado em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Contrarrelógio Masters, na categoria Sub-30.

A competição foi realizada em três dias e reuniu os melhores atletas do país, entre eles, Alexandre Cardoso, ciclista de Cachoeiro, que mais uma vez, conquistou uma medalha na competição nacional.

Na sexta-feira (13), a primeira prova foi a de contrarrelógio, em prova individual, onde cada atleta tem uma quilometragem determinada e quem faz o menor tempo, sai campeão. “Essa é a prova que eu mais me destaco. Mas, tive a infelicidade de ter um problema técnico durante o trajeto e acabei perdendo a medalha de bronze por dois segundos, a de prata por seis segundos e por quarenta segundos, perdi a de ouro. Então foi um dia muito ruim para mim, foi uma prova que eu me preparei bastante, mas não deixei isso me abalar. Fiquei muito decepcionado comigo mesmo nessa prova. Mas, tudo pode acontecer no campeonato. Isso serviu de motivação”, ressaltou.

No sábado (14), o ciclista se concentrou em dobro para a prova de resistência, onde terminou na 3ª colocação. Segundo Alexandre, na prova de resistência, a temperatura chegou próximo dos cinquenta graus centigrados, com um percurso de 80 km, no mesmo circuito onde foi realizada a prova de contrarrelógio. “Eu me destaquei nessa prova, consegui sair na fuga, na última volta, alcançando os atletas que já estavam em destaque e vindo para a chegada, onde se define a prova. Infelizmente tive um problema material. A sapatilha soltou o solado, me impossibilitando de fazer a chegada com os demais atletas. Mas, mesmo assim, consegui obter o 3° lugar”, frisou.



Com o fim do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Contrarrelógio Masters, o ciclista ressaltou a felicidade de trazer mais uma medalha para sua coleção, que agora, conta com dois ouros, duas pratas e cinco bronzes.

“Estou muito feliz com meu rendimento. Com todas as adversidades que tive durante o trajeto, inclusive o problema ao final da prova, consegui obter um pódio no Campeonato Brasileiro, que é um dos mais difíceis da atualidade. Uma categoria muito forte”, finalizou o ciclista de Cachoeiro.