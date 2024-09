Cinco alimentos com preços acessíveis e ricos em ferro

O ferro é essencial para a formação de células sanguíneas e o transporte de oxigênio no corpo.

Sendo assim a deficiência desse mineral pode causar anemia ferropriva, uma condição que afeta milhões de pessoas no Brasil.

No entanto existem dois tipos: o ferro heme, encontrado em alimentos de origem animal, que é melhor absorvido pelo organismo, e o ferro não heme, presente em alimentos vegetais, cuja absorção é mais difícil.

Assim, para melhorar a absorção do ferro não heme, recomenda-se consumir alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas, ou em vitamina A, como mamão e manga.

Sobretudo o Ministério da Saúde, inclusive, orienta a suplementação desse mineral para crianças de 6 a 24 meses, gestantes e mulheres no pós-parto, como forma de prevenir a anemia. Então confira seis alimentos acessíveis e ricos em ferro:

1. Carne de porco

A carne de porco é uma das principais fontes de ferro heme, logo atrás da carne bovina. Além do ferro, ela oferece proteínas, vitaminas do complexo B e minerais como fósforo, potássio, zinco e selênio. Sobretudo os cortes magros, como o lombo, ajudam a controlar o colesterol, tornando o porco uma opção saudável.

2. Frango

As carnes de frango também são boas fontes de ferro heme. Apesar de conterem menos ferro do que carnes vermelhas, são ricas em proteínas magras, vitaminas do complexo B e minerais como magnésio e zinco. O frango é um alimento que fortalece o sistema imunológico e é indicado para quem busca emagrecer ou ganhar massa muscular.

3. Gema de ovo

A gema do ovo é outra fonte de ferro heme. Ela também é rica em proteínas, vitaminas A e D, ácidos graxos e minerais como cálcio e fósforo. Consumir a gema melhora a oxigenação dos tecidos e auxilia no fortalecimento do sistema imunológico e das funções cognitivas.

4. Feijão

O feijão é a fonte de ferro não heme mais conhecida entre os vegetais. Além de ferro, contém cálcio, magnésio, fibras e vitaminas do complexo B. Sua inclusão na dieta ajuda a prevenir cansaço, regular o intestino e controlar as taxas de glicose no sangue.

5. Brócolis

O brócolis é outra fonte importante de ferro não heme. Rico em nutrientes como cálcio, potássio e vitaminas A, C e K, ele auxilia na prevenção de doenças cardíacas e no controle dos níveis de açúcar. Com baixo teor calórico, também é indicado para quem busca emagrecer.

Incluir esses alimentos na dieta diária é uma forma acessível de prevenir a deficiência de ferro e manter a saúde em dia.