Terçol: tudo o que você precisa saber, causas e tratamento

O terçol é uma inflamação nas glândulas das pálpebras, geralmente causada por uma infecção bacteriana. Suas causas principais são: higiene inadequada, excesso de oleosidade e imunidade baixa. Mas essa inflamação tem tratamento.

De acordo com o Ministério da Saúde para tratar o terçol, é importante nunca tentar estourá-lo, pois isso pode agravar a infecção. O recomendado é utilizar compressas de água morna, que ajudam a aliviar a inflamação.

Além disso, manter a área limpa é essencial para evitar o acúmulo de secreção. Em casos mais graves, é fundamental procurar um médico para avaliação e possível indicação de medicamentos.

Os sinais de um terçol incluem inchaço e vermelhidão na pálpebra, dor ou desconforto na área afetada, sensação de corpo estranho no olho, lacrimejamento excessivo e produção de pus no local.

A prevenção é simples: lave as mãos regularmente e evite tocar nos olhos, higienize o rosto diariamente para controlar a oleosidade e remova toda a maquiagem antes de dormir. Esses cuidados ajudam a evitar o surgimento de terçóis e garantem a saúde dos olhos.

