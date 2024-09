Cinemas de Cachoeiro oferecem preço promocional nesta semana

A programação dos cinemas da cidade está imperdível, trazendo grandes filmes que prometem conquistar públicos de todas as idades. Entre as opções, “Divertida Mente 2” retorna com uma narrativa envolvente sobre emoções e crescimento pessoal, ideal para toda a família.

Outro destaque é “Meu Malvado Favorito 4”, trazendo de volta Gru e seus Minions em novas aventuras cômicas que farão crianças e adultos darem boas risadas.

Para os fãs de ação, “Deadpool & Wolverine” promete um encontro épico entre dois dos personagens mais icônicos da Marvel, com cenas de tirar o fôlego e muito humor ácido. Já “Transformers: O Início” leva o público a uma jornada de batalhas épicas entre robôs em 3D, uma experiência que só o cinema consegue proporcionar.

Quem gosta de mistério e humor, “Os Fantasmas Ainda Se Divertem” oferece uma dose extra de diversão em um ambiente sobrenatural. E para quem prefere algo mais intenso, “A Forja” e “Não Fale O Mal” entregam suspense e drama, garantindo fortes emoções na tela.

Programação Cine Ritz Perim

Sala 01

Divertida Mente 2D

Todos os Dias – 16h15 (Dublado)

Preço Promocional: R$ 10,00

Meu Malvado Favorito 4 2D

Todos os Dias – 18h15 (Dublado)

Preço Promocional: R$ 10,00

Deadpool & Wolverine 2D

Todos os Dias – 20h15 (Dublado)

Todos Pagam Meia

Sala 02

Transformers: O Início 3D

Todos os Dias – 16h15 (Dublado)

Todos Pagam Meia

Todos os Dias – 18h30 e 20h45 (Dublado)

Sala 03

Os Fantasmas Ainda Se Divertem 2D

Todos os Dias – 16h00 (Dublado)

Preço Promocional: R$ 10,00

A Forja 2D

Todos os Dias – 18h10 e 20h30 (Dublado)

Programação Cine Unimed

Sala 01

Divertida Mente 2D

Todos os Dias – 16h00 (Dublado)

Preço Promocional: R$ 10,00

Os Fantasmas Ainda Se Divertem 2D

Todos os Dias – 18h00 (Dublado)

Todos Pagam Meia

É Assim Que Acaba 2D

Todos os Dias – 20h20 (Dublado)

Todos Pagam Meia

Sala 02

A Forja 2D

Todos os Dias – 17h30 e 20h00 (Dublado)

Sala 03

Transformers: O Início 3D

Todos os Dias – 16h15 (Dublado)

Todos Pagam Meia

Todos os Dias – 18h30 e 20h45 (Dublado)

Sala 04

Meu Malvado Favorito 4 2D

Todos os Dias – 16h00 (Dublado)

Preço Promocional: R$ 10,00

Não Fale O Mal 2D

Todos os Dias – 18h00 (Dublado)

Todos Pagam Meia

Deadpool & Wolverine 2D

Todos os Dias – 20h20 (Dublado)

Todos Pagam Meia