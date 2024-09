Thifany Boleli é destaque na 64ª Expoagro de Guaçuí com show animado

A 64ª Expoagro de Guaçuí foi um sucesso absoluto, agitando a região com uma programação diversificada e cheia de atrações. O evento, que ocorreu de 19 a 22 de setembro, trouxe grandes nomes nacionais e regionais, mas foi a cantora Thifany Boleli quem brilhou como o grande destaque da festa.

Na sexta-feira (20), Thifany subiu ao palco e encantou o público com uma apresentação repleta de alegria, talento e carisma. O parque de exposições se transformou em um verdadeiro palco de celebração, com uma plateia vibrante.

Durante uma hora e meia de show, a interação entre Thifany e sua banda manteve o público animado, com momentos inesquecíveis, como o “momento boteco”, que trouxe ainda mais descontração à noite.

Seu estilo sertanejo, acompanhado por uma apresentação jovem e cheia de energia, cativou o público da Expoagro. Com coreografias, balé e muita animação, Thifany mostrou que está pronta para retomar sua carreira com força total.

Sua apresentação em Guaçuí marcou um novo começo, e o sucesso do show reforçou que ela ainda tem muito a oferecer aos seus fãs. E que voltou com todo gás para essa nova fase de sua carreira.

