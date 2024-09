Clones de conilon para cafeicultura de montanha é tema de vídeo

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) lançou, na quinta-feira (12), novo vídeo no canal do YouTube. O conteúdo apresenta o trabalho de pesquisa do extensionista João Felipe Senra, com o título “Clones de conilon para cafeicultura de montanha”.

O estudo tem o objetivo de indicar e selecionar clones de café conilon para região da cafeicultura de altitude, visando a atender produtores rurais que mantêm plantações em locais entre 500 e 700 metros, ou mesmo acima dessa altitude, com interesse em iniciar o plantio de conilon e que ainda não encontraram material indicado para esse tipo de região.

