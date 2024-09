Com apoio irrestrito do governador Renato Casagrande, Dorlei está apto a disputar eleição

Conforme mostram os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o prefeito de Presidente Kennedy e candidato a reeleição Dorlei Fontão (PSB) está apto a disputar o pleito eleitoral e, portanto, terá os seus votos contabilizados normalmente como qualquer outro candidato que participa das eleições 2024.

A defesa de Dorlei esclarece que sua atuação como prefeito interino, durante o afastamento da então prefeita Amanda Quinta, que esteve presa, não impede sua candidatura.

Os advogados ainda argumentam que sua função foi temporária e que todas as suas ações foram realizadas dentro da legalidade, garantindo a continuidade da administração municipal. Eles destacam também que a situação dele deve ser considerada de forma justa, respeitando o direito de concorrer.

Apoio da Justiça Eleitoral

Decisões da Justiça Eleitoral em todo o Brasil apoiam essa posição, mostrando que candidatos que exerceram funções interinas podem se candidatar, desde que essas funções sejam temporárias.

Isso indica que o exercício interino de Dorlei como prefeito em substituição a Amanda não prejudica seu direito de concorrer nesta eleição.

Governador e vice-governador declaram apoio a Dorlei

Nessa reta final de campanha, o prefeito recebeu grandes apoios para a sua permanência no comando da Prefeitura de Kenendy.

Um deles foi o do governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, que declarou total apoio a Dorlei como prefeito de Kenendy e destacou a importância da manutenção do candidato a frente da administração municipal para Kennedy se desenvolver ainda mais.

Quem também afirmou que tá com Dorlei para a cidade continuar avançando foi o vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimiento, Ricardo Ferraço (MDB).