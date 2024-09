Com shows nacionais, confira a programação da 64ª Expoagro de Guaçuí

A 64ª Expoagro de Guaçuí está chegando com tudo para agitar toda a região. Com shows nacionais e outros eventos interessantes, a edição já conta com sua programação completa.

O evento, que começa na quinta-feira (19) e termina no domingo (22), contará com grandes shows nacionais e regionais, com destaque especial para Humberto e Ronaldo.

A dupla sertaneja se apresenta na sexta-feira (20), às 00h. Contudo, no sábado (21), também às 00h, outro show nacional toma conta do município. Para quem gosta de um bom pagode, o grupo Kamisa 10 vai parar a cidade, na 64ª Expoagro de Guaçuí.

Mas isso não é tudo! A festa conta com ainda mais shows, DJs, Rock da Tarde, Encontro de Veteranos e um incrível Campeonato de Skate. Tudo isso em um só evento!

Confira a programação completa:

64ª Expoagro de Guaçuí

19 de setembro (quinta-feira)

19h – DJ Manux

21h – Rony e Ricy

23h – Musical Prateado

20 de setembro (sexta-feira)

19h – DJ Manux

20h – Filipe Fernandes

22h – Thifany Boleli

00h – Humberto e Ronaldo

21 de setembro (sábado)

15h – Campeonato de Skate

15h – Rock da Tarde (Letárgicos anônimos/Null Rock/Lamento/Aysiry/Ruggaru)

15h30 – Encontro de Veteranos (Estádio Municipal)

20h – DJ Manux

22h – Samba MLK

00h – Kamisa 10

22 de setembro (domingo)

15h – Campeonato de Skate

15h – Rock da Tarde (Groove Street/EM Chamas/The Prophecy/Oxiurus di mun-há/Guitarria)

18h – DJ Manux

20h – Vinícius Fragozo

22h – João Fellipe e Rafael