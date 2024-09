Vídeo | Incêndio volta a atingir mata nativa em Conceição do Castelo

Um incêndio de grandes proporções atingi uma vasta área de mata nativa no município de Conceição do Castelo, no Sul do Estado.

Equipes da Defesa Civil de Conceição do Castelo, do 4° Batalhão dos Bombeiros Militares de Marechal Floriano e diversos voluntários, seguem no combate e monitoramento dos focos de incêndio por terra.

Leia Também: Fogo atinge área próxima ao Centro de Manutenção da Prefeitura de Cachoeiro

Segundo o relato da coordenadora Executiva Municipal e membra da Defesa Civil de Conceição, Alcileni Rodrigues, o incêndio já havia sido controlado, mas reacendeu nos últimos dias. 20 alqueiras de vegetação já foram queimadas pelo fogo.

No sábado (14), uma equipe do Notaer realizou o sobrevoo para identificação aérea da dimensão atingida. Neste domingo (15), equipes de voluntários e integrantes da Defesa Civil municipal e Bombeiros Militares continuam na saga para tentar controlar o incêndio.

Veja o vídeo:

Imagens: Divulgação | Notaer