Como a Lego quer se livrar do plástico feito à base de petróleo e virar empresa ‘verde’

A Lego, maior fabricante mundial de brinquedos, está intensificando seus esforços para substituir os combustíveis fósseis usados na fabricação de seus blocos coloridos por plásticos renováveis e reciclados, até 2032, após assinar acordos com produtores para garantir um fornecimento de longo prazo. Mas está pagando caro para alcançar seus planos.

