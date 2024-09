Praticamente todo o brasileiro adulto já sonhou em mudar de vida ao conquistar um prêmio milionário nas loterias. Provavelmente, você já fez algumas dessas ponderações com uma vida muito mais confortável, liberdade financeira, viagens internacionais e uma conta bancária recheada.

Mas, sabia que há como ganhar dinheiro na internet com as loterias? Na verdade, é possível efetuar as suas apostas online e garantir a sua vitória sem sair do conforto do seu lar. Através do Mega Loterias, principal site de loterias do país, dá para conferir dicas, melhorar o seu jogo e tentar a sorte em quantas loterias preferir! Afinal, o portal oferece uma infinidade de modalidades de jogos.

Confira as principais categorias abaixo!

Mega-Sena

Essa é a principal loteria do Brasil por pagar milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas nas terças, quintas ou sábados. Basta escolher de seis a 20 números dos 60 disponíveis no volante.

A distribuição do prêmio acontece dessa forma: 43,3% da arrecadação, 35% para acertos na Sena, 19% para acertos na Quina, 19% para acertos na Quadra, 22% para Sena dos concursos Final 0 e 5, 5% para Sena do sorteio especial da Mega da Virada

Dupla Sena

Como o próprio título já deixa claro, é possível concorrer em dois sorteios por concurso, ou seja, o dobro de possibilidades de vitória nas terças, quintas e sábados. O apostador necessita somente selecionar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.

Por isso, a distribuição dos valores acontece de forma diferente nos dois sorteios. No primeiro concurso, essa divisão ocorre da seguinte forma:

30% para a Sena

10% para a Quina

8% para a Quadra

4% para o Terno

No segundo sorteio, as repartições se alteram levemente com 11% para a Sena, 9% para a Quina, 8% para a Quadra, 4% para o Terno. Quando o prêmio acumula, a situação se desenrola assim: 16% para Sena do 1º Sorteio do concurso especial de Páscoa.

Lotomania

Na Lotomania, o apostador pode faturar acertando 15, 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhuma dezena. Por essa particularidade, essa é considerada uma modalidade muito simples de jogar e de vencer nos seus sorteios marcados para às segundas, quartas e sexta-feiras. A forma de jogo demanda a escolha de 50 dezenas em um conjunto de 100 números.

Quina

A Quina aparece entre as formas de jogos lotéricos mais populares entre os brasileiros. Nesta disputa, você deve escolher de 5 a 15 dezenas, dentre os 80 números. O grande destaque da Quina é que suas chances são diárias, ou seja, os sorteios acontecem todos os dias! De acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 43% da arrecadação é destinada para o pagamento dos prêmios, com 35% indo para os acertadores da faixa principal.

Loteria Federal

Simplesmente, a Loteria Federal é a modalidade de jogo de loteria mais antiga em operação no território nacional. Há inúmeras chances de ficar com o prêmio principal e as outras formas de contemplação, com os concursos marcados para quartas e sábados.

Lotofácil

Essa é a loteria que oferece as maiores chances de contemplação no território nacional. Isso acontece porque o jogador deve marcar até 18 números dentre os 25 existentes, além de promover os seus concursos todos os dias. A única exceção é o domingo, quando a Lotofácil não conta com expediente.

Loteca

Chegando a parte final dessa lista de loterias incluídas no principal portal de loterias do Brasil, nada melhor do que falar da paixão nacional. Ou seja, o futebol. Caso você não saiba, duas opções de jogos lotéricos contam com o futebol como temática.

A Loteca é a alternativa para quem adora futebol e se dedica a estudar estatísticas e históricos das principais equipes do Brasil e do mundo. Esse jogo permite palpites nos resultados de partidas, visando o resultado final com vitória, derrota e empate. Isso significa que basta assinalar o seu palpite em cada um dos 14 duelos previstos para o sorteio, que ocorre nas segundas.

Timemania

Por fim, a Timemania exige que o interessado assinale 10 dezenas dentre os 80 no volante e um time do coração entre os 80. Os sorteios acontecem nas terças, quintas e sábados e vence quem acertar de 3 a 7 números. Se acertar o time do coração (acertando ou não os números), a vitória também vem!