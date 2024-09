Polícia Civil realiza mais de 30 prisões durante operações em Guaçuí

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (4), o resultado das operações realizadas pela Delegacia de Guaçuí, sendo cumpridos prisões, mandados de busca e apreensão em todo o município do Caparaó do Espírito Santo.

Segundo a PC, até o momento, foram realizadas 40 operações policiais, com a prisão de 35 pessoas por tráfico de drogas e apreensão de quase 9 kg de cocaína, maconha, crack, haxixe e ecstasy. Além disso, foram cumpridos 10 mandados de prisão, 14 mandados de busca e apreensão, apreendidas 10 armas de fogo e recuperados veículos furtados e apreendidos bens de traficante, como carros e até um Jet-Ski. 28 pessoas foram autuadas em flagrantes por diversos crimes.

Com relação aos homicídios deste ano, todos foram resolvidos pela Polícia Civil, com autoria e motivação definitivas. “Tem pessoas presas e os demais estão foragidos com mandado de prisão em aberto, mas estamos a todo o momento tentando localizá-los. No tocante ao corpo encontrado ontem, na zona rural de Guaçuí, recebemos a informação em primeira mão e nos deslocamos imediatamente para o local e iniciamos as investigações”, disse.

“Vamos continuar sempre trabalhando pela sociedade guaçuiense, mesmo contra todas as dificuldades, mas com fé em Deus e com muito trabalho”, finaliza.