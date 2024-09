Confira os detalhes do acidente com caminhão na ES 166, em Castelo

O motorista de um caminhão morreu após o veículo cair em uma ribanceira na manhã desta segunda-feira (2), às margens da ES 166, rodovia que liga Castelo à Venda Nova do Imigrante.

Segundo a Polícia Militar, o caminhão estava carregado com pinche de asfalto, quando o acidente aconteceu na altura da região de Crimélia. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. A ocorrência segue em andamento.

