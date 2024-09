Mais de meia tonelada de drogas é apreendida na BR-101 em Cachoeiro

Nesta segunda-feira (2), policiais militares do 9° batalhão realizaram uma grande apreensão de drogas na BR-101, entre Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua, na região da Safra.

Leia também: Veja o que aconteceu com o suspeito de ameaçar uma mulher em Mimoso

Segundo informações da Polícia Militar, as drogas foram encontradas em um bar, nas margens da BR-101 e seriam distribuídas na região. Após levantamento, os militares chegaram a um número impressionante de drogas apreendidas, sendo 583kg de maconha, 5,2kg de crack, além de uma arma de fogo. Uma pessoa foi detida em flagrante.

Todos os materiais foram encaminhados para 7ª Delegacia Regional, em Cachoeiro de Itapemirim, junto com o detido, para as providências cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.