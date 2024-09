Congresso de pesquisas cafeeiras apresentará novas tecnologias

O 48º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, que acontecerá em Franca, São Paulo, de 22 a 25 de outubro de 2024, recebeu um grande número de trabalhos que serão divulgados no evento. No total foram 450 trabalhos recebidos, e com grande diversidade nos assuntos estudados, são 63 trabalhos relacionados a pragas do cafeeiro, 52 sobre doenças do cafeeiro, 22 sobre práticas de plantio, 40 sobre controle do mato, 63 sobre adubação, 9 sobre podas, 6 sobre irrigação, 24 sobre colheita preparo e qualidade do café, 10 sobre mecanização, 112 sobre melhoramento genético, 38 sobre fisiologia e ecologia, e 11 sobre estudos socioeconômicos.

