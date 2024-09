Conheça o Pantanal e sua importância climática para o Brasil

Desde 2020 as secas no Pantanal vêm assustando não apenas os cientistas do clima como toda a população brasileira. Apesar das queimadas serem um fenômeno natural do bioma, ano após ano, a região vem enfrentando cenários de secas e incêndios recordes. Segundo um estudo feito pelo instituto WWF Brasil, a estiagem deste ano já é a mais rigorosa em 40 anos. Diante de todos os holofotes ambientais mirados para esse ecossistema único, você conhece, de fato, o Pantanal? Conhece suas características climáticas? Sabe qual o dinamismo climático da região? Entende, de fato, a importância desse bioma para a integridade do Brasil como um todo? Pensando nisso, o Sustentabilidade Brasil preparou uma publicação te apresentando as principais informações e características do bioma das regiões alagadas.

