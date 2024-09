Coops apostam na agricultura regenerativa

A agricultura regenerativa é a implementação de práticas que regeneram o ambiente produtivo, o aproxima mais do original e estimula uma maior biodiversidade.

O termo surgiu com o americano Robert Rodale, que teve como base as teorias da hierarquia ecológica para estudar os processos de regeneração nos sistemas agrícolas. A ideia principal do conceito está ligada à recuperação dos solos.

