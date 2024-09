Copa do Brasil Sub-20: Porto Vitória enfrenta o Flamengo na 1ª fase

O Porto Vitória, único representante do Espírito Santo na Copa do Brasil Sub-20, conheceu seu adversário no torneio. O Verdão vai enfrentar o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 1ª fase da competição.

A tabela foi publicada nesta segunda-feira (9), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo o regulamento da competição, o confronto será disputado em jogo único e, está previsto para ser realizado no dia 2 de outubro, na casa do Flamengo. A equipe rubro-negra é a atual campeã da Libertadores Sub-20 e do Intercontinental Sub-20 de clubes.

A equipe que avançar para 2ª fase, vai enfrentar o vencedor de Vasco da Gama e Goiás. Na 2ª fase, os confrontos são decididos em confrontos de ida e volta.

Desistência do Nova Venécia

O campeão do Campeonato Capixaba Sub-20, em 2023, foi o Nova Venécia. Porém, o time de Águia Branca desistiu de disputar a Copa do Brasil Sub-20, deixando assim, a vaga para o vice-campeão Porto Vitória.