Copa do Brasil: veja o horário e onde assistir Flamengo x Bahia ao vivo

Após o Flamengo derrotar o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, os dois clubes tem um novo compromisso marcado nesta quinta-feira (12), às 21h45, desta vez, no Maracanã.

A partida entre Flamengo x Bahia é valida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil e o Bahia tem a difícil missão de reverter fora de casa, a derrota do primeiro duelo. Mas, onde será transmitido a partida?

Na TV aberta, quem transmite o jogo nesta quinta-feira (12) é a TV Globo, para todo Brasil, exceto: SP, MG e RS. Outras formas de assistir a partida são: SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

