Corinthians erra tempo de contrato de Memphis Depay em anúncio; entenda

Após a festa na Neo Química Arena pela chegada de Memphis Depay ao Corinthians e o primeiro contato do atacante com a torcida alvinegra, o clube confirmou que houve um erro no anúncio do tempo de contrato do atacante. Inicialmente, por um “erro de comunicação”, foi informado que ele permaneceria no Brasil até dezembro de 2026, mas o vínculo será válido até julho de 2026.

“Nesta segunda-feira (9), o Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do atacante neerlandês Memphis Depay. Aos 30 anos, o atleta chega ao Timão com contrato válido até 31 de dezembro de 2026”, informou o Corinthians, inicialmente. Dessa forma, caso não haja uma extensão contratual, o holandês permanecerá no País até o início da temporada 2026/2027 do futebol europeu , o que permitiria que ele retornasse ao continente, caso se destacasse no clube.

A informação foi divulgada primeiramente pelo site Meu Timão e confirmada pelo Estadão. O atacante holandês assinou o contrato ainda na Europa e teve a situação regularizada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na manhã de terça-feira (10), o que impediu que o Corinthians inscrevesse Depay na Copa do Brasil. Entretanto, pelo contrato do holandês ter se iniciado na segunda-feira (10), como consta no sistema da entidade, o clube tenta a última cartada para contar com o atleta, já que se classificou para a semifinal após eliminar o Juventude.

No Campeonato Brasileiro, o holandês já pode fazer sua estreia neste sábado (14), no estádio Nilton Santos, contra o Botafogo. Na Copa Sul-Americana, o prazo para inscrevê-lo se encerra na sexta-feira (13). A data em que poderá defender o clube, no entanto, ainda não está definida. O clube e comissão técnica, liderada pelo treinador Ramón Díaz, pregam cautela para utilizar o reforço até que ele tenha plenas condições físicas.

“Fizeram um esforço enorme apara contratá-lo. Vimos como esse jogador transcende. Esperamos ele bem o mais rápido possível”, afirmou o comandante argentino. “É um quadro muito importante. Ver a trajetória europeia que ele tem, nos dá um salto de qualidade. Vamos mostrar para ele o que é o Corinthians, o que é o futebol brasileiro”.

Memphis terá contrato até 2026 e custará cerca de R$ 70 milhões aos cofres alvinegros, impulsionado pelo aporte patrocinadora máster Esportes da Sorte. A marca garantiu ao clube que poderá arcar com os valores acordados em julho, mesmo com a investigação em curso contra Darwin Filho, pela Polícia Civil.

Memphis irá adotar a camisa 94 no Corinthians, em referência ao ano em que nasceu. Nesta quarta-feira, além de acompanhar a classificação corintiana na Neo Química Arena, foi recebido por torcedores no aeroporto de Guarulhos, visitou as instalações e o memorial do clube. Também interagiu com membros das torcidas organizadas na Fazendinha, antigo estádio do Corinthians.

Estadao Conteudo