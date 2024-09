COPs: saiba quais são os planos da Pan-Amazônia

A Pan-Amazônia será anfitriã de duas das mais importantes conferências ambientais do mundo e espera aproveitar essas oportunidades para mostrar aos demais países sua força conjunta. Esse é o plano da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), que reúne Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O bloco geopolítico e ambiental está passando por um momento de reestruturação e espera apresentar um discurso conjunto tanto na reunião da 16ª Conferência das Partes (COP) da Biodiversidade, em Cali (Colômbia) em outubro deste ano, quanto na 29ª COP do Clima que será no Azerbaijão no mês seguinte e a COP30 em Belém do Pará, em 2025.

