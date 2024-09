Maíra Viana comemora mundial de bodyboarding e já foca no Pan-Americano

A semana é de muita comemoração para Maíra Viana. Desde domingo (8), quando conquistou o título do Circuito Mundial de Bodyboarding, em Sintra, Portugal, a atleta vem curtindo a realização do grande sonho de sua carreira.

De volta ao Brasil, reencontrou a família, no Rio de Janeiro, e os amigos, no Espírito Santo, estado em que está radicada há 14 anos. Nesta quarta-feira (11), atendeu a imprensa em Vila Velha, no Aloha Hawaiian Restaurant, detalhando a conquista e falando do futuro, e foi festejada por patrocinadores e amigos. Na próxima semana, Maíra volta aos treinos com foco no Campeonato Pan-Americano, em Punta Rocas, na cidade de Lima, no Peru.

“Comemorei com minha família no Rio. Agora, com meus amigos aqui. Estou aproveitando esta semana para isso. Resultado da dedicação de muitos anos, tem de comemorar muito. Mas, semana que vem já volto para os treinos. Ainda tem um evento importante nesta temporada, que é o Pan. Então, já viro a chave, focada nesse próximo desafio”, afirmou Maíra, que tem os apoios de Erizos Brasil, Hailtools, Casa do Mar e Bolsa Atleta Capixaba.

Em Sintra, Maíra, 36 anos, conquistou seu primeiro título mundial. Agora, já pensa no bicampeonato na temporada 2025. “Meu maior sonho foi ser campeã do Circuito e vou em busca do bicampeonato. Gosto muito de competir. Seria um próximo passo. No ano que vem quero novamente disputar todo o Circuito e procurando, sempre, melhorar minha performance. De dois anos para cá foquei nisso e o resultado veio”, garantiu.

“Sei que a pressão, a partir de agora, será maior. Sempre esperam algo a mais da última campeã. As próprias adversárias encaram diferente. Vai ter pressão. Mas, é importante lembrar que ano que vem todo mundo sai do zero novamente”, completou.

Maíra disputou o Circuito Mundial completo em 2023 e agora em 2024. No ano passado, terminou no ranking como top 5. Neste, encerra a temporada como campeã e número 1 do mundo, tendo vencido três etapas – Iquique e Antofagasta, ambas no Chile, e Sintra, em Portugal. Em Sintra, derrotou na semifinal a campeã de 2023, a japonesa Sari Ohhara, e venceu na final a espanhola Teresa Miranda.

Além do Pan, em outubro estará também na terceira etapa do Circuito Estadual, no Espírito Santo, entre os dias 18 e 20, na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Influenciar outros atletas

Maíra sempre se preocupou em realizar um trabalho específico de preparação física que, muitas vezes, não vê ser seguido por outros atletas do bodyboarding. “Gostaria de estar influenciando outros atletas na questão da preparação física. Não tem muito essa cultura. E eu sempre busquei isso. Não só pegar onda, mas fazer planejamento de preparação física”, explicou.

A rotina de Maíra é treino e trabalho. “Treino bastante. Natação, corrida e exercícios mais específicos, além de yoga. Sou professora de Educação Física, dou aula de natação, de bodyboarding, de personal. E, no meu tempo livre, gosto de ficar em casa, descansando, assistindo série”, contou.

Brincadeira de férias

Tudo começou como diversão. Maíra, que nasceu em Duque de Caxias (RJ), pegava onda na infância, nas férias de verão, em Arraial do Cabo (RJ). Daí para a escolinha, depois as competições e a profissionalização. “Fui me aperfeiçoando, passei a competir. E me mudei para o Espírito Santo em 2010, para poder estar próxima da praia, treinando mais, e pelo incentivo que o esporte oferece aqui”, disse a atleta, que está há 20 anos no bodyboarding – 14 como profissional.