Corinthians x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (21), às 16h, Corinthians e Atlético-GO se enfrentam em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira onde assistir Corinthians e Atlético-GO.

A transmissão do jogo será exclusivamente pelo Premiere (TV por assinatura). Sobretudo, o jogo entre Corinthians e Atlético-GO, acontece na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Corinthians chega com tudo para o confronto, visto que venceu seu último jogo por 2 a 0, fora de casa, contra o Fortaleza, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Assim, caminhando muito bem a classificação para as semifinais. Já o Atlético-GO, adversário direto do Timão na parte de baixo da tabela, vem de derrota dentro de casa, por 2 a 0, contra o Vitória.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Fagner, Charles, José Martínez, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno (Carrillo) e Yuri Alberto.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão), Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney, Shaylon, Campbell e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez.

Corinthians x Atlético-GO

Data: 21 de setembro (sábado)

21 de setembro (sábado) Hora: 16h

16h Local: Neo Química Arena, São Paulo

Neo Química Arena, São Paulo Onde assistir Corinthians x Atlético-GO: Premiere (TV por assinatura)