Fluminense x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (21), o Tricolor Carioca recebe o Fogão no Maracanã, às 18h30, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, onde assistir Fluminense e Botafogo? A transmissão da partida será exclusiva do Premiere (TV por assinatura).

Leia também: Espírito Santo na Semifinal: São Pedro vence polonesas no Mundial

Em situações distintas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Botafogo se enfrentam neste sábado (21), em meio a semana de Copa Libertadores.

O Fluminense está em 16ª no Brasileirão, brigando na parte de baixo da tabela. Enquanto o Botafogo está na ponta da tabela, ocupando a 1ª colocação.

Os últimos jogos das equipes cariocas foram válidos pela Libertadores, onde o Tricolor Carioca venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de finais da Libertadores da América. Já o Botafogo, também pela Libertadores, empatou com o São Paulo em 0 a 0, no Engenhão.

Prováveis escalações

Fluminense (Mano Menezes): Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos (Thiago Silva), Felipe Melo, Diogo Barbosa (Marcelo), Facundo Bernal, Martinelli, Ganso, Jhon Árias, Kevin Serna (Keno), Kauã Elias (Cano).

Botafogo (Artur Jorge): John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus (Tiquinho Soares).

Fluminense x Botafogo

Data: 21 de setembro

21 de setembro Hora: 18h30

18h30 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Onde assistir Fluminense e Botafogo: Premiere (TV por assinatura)

Premiere (TV por assinatura) Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG)

Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG) VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)