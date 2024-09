Corinthians x Fortaleza: onde assistir, horário, escalações e palpites

Nesta terça-feira (24), às 21h30, Corinthians e Fortaleza se enfrentam, em confronto válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Contudo, confira onde assistir Corinthians e Fortaleza.

Leia também: River Plate x Colo-Colo: onde assistir, horário, escalações e palpites

O jogo, que será realizado na Neo Química Arena, terá transmissão do SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

O primeiro confronto entre as duas equipes, válido pelo jogo de ida das quartas de final, foi realizado na Arena Castelão, e terminou com a vitória do Timão, por 2 a 0. Agora, o Fortaleza tem a difícil missão de reverter a situação fora de casa.

Prováveis escalações

Corinthians (Ramón Díaz): Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Breno Bidon (Charles), Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

Fortaleza (Vojvoda): João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero.

Palpites:

Jonathan Gonçalves: Corinthians 2 x 2 Fortaleza

Corinthians 2 x 2 Fortaleza Robson Sabadini: Corinthians 2 x 1 Fortaleza

Corinthians x Fortaleza

Data: 24 de setembro (terça-feira)

24 de setembro (terça-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Neo Química Arena, em São Paulo Onde assistir Corinthians x Fortaleza: SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

SBT (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming) Árbitro: Piero Maza (Chile)

Piero Maza (Chile) Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (ambos do Chile)

Claudio Urrutia e Miguel Rocha (ambos do Chile) VAR: Juan Lara (Chile)