Corpo de homem desaparecido é encontrado em Itapemirim

O corpo de Pedro Gomes de Souza, de 51 anos, foi encontrado dentro de um buraco na manhã desta terça-feira (10), na localidade de Santo Amaro, zona rural de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, familiares contaram aos militares que a vítima era alcóolatra e estava desaparecida há cerca de três dias. Disseram, ainda, que no dia em que ela desapareceu, estava muito embriagada e alterada.

Devido a profundidade do buraco, foi necessário o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros para puxar o corpo para a superfície. Segundo a PM, o corpo não havia sinais de agressão, apenas escoriações provocados pela queda.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

